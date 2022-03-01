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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Підсумки 31 березня на Сумщині

Повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Лікарні області продовжують отримувати супутникові комплекси Starlink в рамках централізованої поставки від МОЗ. Уже отримали 14 комплексів з 25.

Спільно зі Стрийською міською радою Львівської області опрацювали питання отримання автомобіля швидкої для мешканців Тростянця. 

Нагадаю, громада лишилася без автівок швидкої - їх розтрощили орки, окупувавши місто.

Для потреб медичних закладів область отримала гуманітарний вантаж від Українського фонду енергоефективності та енергозбереження: хірургічні набори та хірургічні інструменти для потреб закладів Сумської області, зокрема які надають хірургічну допомогу дітям і породіллям. 

 Також отримано гуманітарний вантаж від Агенції бізнес-допомоги медичним закладам Zdorovi Agency: антибактеріальні та кардіотонічні засоби для системного застосування, вироби медичного призначення. 

 За останню добу для потреб області благодійниками доставлено три генератори для потреб служб ДСНС. 

Крім того, в рамках гуманітарної допомоги отримали насосне обладнання для підприємств Охтирки, Краснопілля, Лебедина і Сум.

До області прибув гуманітарний вантаж Агентства ООН у справах біженців − продукти харчування, ліки, медичне обладнання, дитяче харчування, предмети гігієни, ковдри, спальні мішки тощо. Уся допомога надійде в обласний гуманітарний штаб та районні штаби, які й здійснюватимуть її розподіл відповідно до потреб.

 Продовжуємо відновлювати газо- і електропостачання у Тростянці. Станом на 18.00 по Тростянецькій дільниці заживлено одну ПЛ (100 споживачів). Роботи тривають. 

Газопостачання в Тростянці майже відновлено (залишилось підключити менше 50 абонентів).

Додам важливе про посівну кампанію:

Попри все, на Сумщині плануємо починати посівну!

Там, де не стріляють - будемо сіяти. Аграрії готують ґрунт під посів ярих культур. Якщо насінням ще забезпечені більш -менш, то складнощі із придбанням та доставкою дизельного пального лишаються. Не все добре і з добривами. 

Працюємо.

 Ну і трохи деталей по ситуації на фронті північного форпосту: Конотопський район. Пересування дорогами громад - небезпечно! Війська ворога, як і раніше, активно рухаються в різних напрямах. Те саме стосується і північної частини Роменського району.

Общество
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