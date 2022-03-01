З боку Сумської області заходять нові угруповання ворогів - Арестович Конкретніше ситуація стане зрозумілою за 1-2 дні.

Є дані, що з боку Сумської області заходять нові війська окупантів, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Поки характер їхніх дій не до кінця прояснений.

"Частково відбувається не відхід, а ротація підрозділів. Втомлені йдуть, а свіжі заходять. Ситуація проясниться через 1-2 дні. Поки ми можемо констатувати частковий відхід, можливо, ротацію", - зазначив Арестович.

Він також додав, що російських військових стало менше.

"Це й зрозуміло. Якщо вони хочуть успіхів на Сході, вони повинні зняти звідкись війська. Але всі війська вони не можуть відвести, наприклад, з Київської та Чернігівської областей, тому що тоді ми почнемо перекидати війська на Схід. Їм потрібно залишити свої війська, щоби стримувати наші на обороні Києва", - додав він.