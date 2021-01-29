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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:59154

Відшкодування пошкодженого під час війни майна

Зробити заявку про відшкодування пошкодженого під час війни майна відтепер можна в застосунку Дія

Послугою можуть скористатися тільки громадяни України, в яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено нерухоме майно:
1. Приватні будинки (садибні, дачні та садові).
2. Квартири.
3. Інші зареєстровані житлові приміщення.

Щоб подати заявку в Дія, необхідно: 

1. Оновити застосунок до актуальної версії.
2. У розділі "Послуги" оберіть "Пошкоджене майно".
3. Заповнити форму (слідуйте підказкам).

Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

ВАЖЛИВО
Через заміновані окупантами житлові будинки в містах, де точилися бої, але які наші захисники вже звільнили зараз все ще НЕБЕЗПЕЧНО! Просимо дочекатися офіційного повідомлення від місцевої влади про повне розмінування території.

Право Відшкодування майна Дія
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