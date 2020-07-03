Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:3541

Окупанти вдаються до інформаційного тероризму

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог вдається до інформаційного тероризму.

Зараз росія поширює тези про те, що начебто «українська влада влаштовує голод в державі». Основні маніпулятивні тези ворога - «влада вивозить зерно з України», «продовольча безпека під загрозою», «зрив посівної та бойові дії спричинять голод в Україні»

Ці тези видумані російським офісом ООН - «ЛИШЕ через місяць війни українці відчули проблеми з продовольством».
Гуманітарні проблеми є на тимчасово окупованих територіях, куди ворог не пропускає гуманітарні вантажі.

В Україні кремлівський меседж про голод просуває підсанкційний Telegram-канал «Политика страны» та псевдоексперт Дмитро Василець (партія «Держава», діяльність якої зупинена рішенням РНБО).

Насправді:

- Україна для внутрішнього споживання має запасів мінімум на 2 роки.
- Надлишок не має псуватися, коли в інших країнах світу голод.
- Україні потрібні гроші для підтримки економіки.
- У державі почалася активна посівна кампанія.

Право Фейки
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував 29 березня
29.03.2022 22:20

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував 29 березня

Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 29.03.2022 року....

Фейки, маніпуляції та дезінформаційні «вкиди» окупантів за попередню добу
25.03.2022 08:10

Фейки, маніпуляції та дезінформаційні «вкиди» окупантів за попередню добу

Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», які ворог продукував протягом 24.03.2022 року....

Фейки та маніпулятивні наративи: чим росія намагається виправдати військові злочини проти України
21.03.2022 18:49

Фейки та маніпулятивні наративи: чим росія намагається виправдати військові злочини проти України

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує: росія продовжує поширювати маніпулятивні наративи про "русофобію світу"....

Ворог не припиняє вкид фейків. Не розповсюджуйте їх!
05.03.2022 18:29

Ворог не припиняє вкид фейків. Не розповсюджуйте їх!

Коли ворогу не вдається захопити бажане, він починає воювати фейками....

03.07.2020 15:32

Кролевчанина оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе

Мониторя интернет-издания и социальные сети, работники СБУ обнаружили мужчину, который распространял ложную информацию о заболевших коронавирусом в Кролевце....

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Окупанти вдаються до інформаційного тероризму
Сегодня 11:35
В Міністерстві інфраструктури України вже планують відбудову Тростянця
Сегодня 11:10
Де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 31 березня
Сегодня 10:55
У Сумах розпочався місячник благоустрою
Сегодня 10:52
У Глухові поліцейські повернули власнику викрадений велосипед
Сегодня 10:34
Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 31 березня в Сумах
Сегодня 10:11
Викрадення людини та артобстріл КПП на Сумщині - розпочато кримінальні провадження
Сегодня 09:48
Поліція розшукує безвісти зниклого Олега Веремея
Сегодня 09:45
31 березня в місті Суми працюють продуктові магазини: перелік
Сегодня 09:22
view counter

Статьи

ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
Сегодня 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Сегодня 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
Вчера 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
Вчера 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Подбайте про безпечне листування у месенджерах
27.03.2022 10:50
Особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості Сумщини під час воєнного стану
26.03.2022 13:52
Що робити при фосфорному бомбардуванні?
24.03.2022 22:27
Місяць незламності України: Сумщина
24.03.2022 18:31
Чи треба буде повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану?
24.03.2022 14:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.