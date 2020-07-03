Окупанти вдаються до інформаційного тероризму Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог вдається до інформаційного тероризму.

Зараз росія поширює тези про те, що начебто «українська влада влаштовує голод в державі». Основні маніпулятивні тези ворога - «влада вивозить зерно з України», «продовольча безпека під загрозою», «зрив посівної та бойові дії спричинять голод в Україні»

Ці тези видумані російським офісом ООН - «ЛИШЕ через місяць війни українці відчули проблеми з продовольством».

Гуманітарні проблеми є на тимчасово окупованих територіях, куди ворог не пропускає гуманітарні вантажі.

В Україні кремлівський меседж про голод просуває підсанкційний Telegram-канал «Политика страны» та псевдоексперт Дмитро Василець (партія «Держава», діяльність якої зупинена рішенням РНБО).

Насправді:

- Україна для внутрішнього споживання має запасів мінімум на 2 роки.

- Надлишок не має псуватися, коли в інших країнах світу голод.

- Україні потрібні гроші для підтримки економіки.

- У державі почалася активна посівна кампанія.