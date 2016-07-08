В Міністерстві інфраструктури України вже планують відбудову Тростянця Збройні сили України повністю звільнили місто кілька днів назад, але ще продовжують роботу сапери та ДСНС.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй строрінці у Facebook позповів про візит до Тростянця:



"Відвідали звільнений Тростянець.

Місяць місто займали російські окупанти.

Непораховані смерті, зруйновані площі та будинки.

За словами місцевих жителів росіяни навіть не намагалися взяти владу, вони зайняли кілька позицій у місті і чекали швидкого просування далі, а коли цього не відбулося, почали займатися мародерством та хаотичним захистом.

Розстріляна міська лікарня. Військові та місцеві не знаходять жодного логічного чи тактичного пояснення навіщо. Це була одна з лікарень, де успішно втілена медична реформа, проведено переобладнання, ремонт та термомодернізація спільно із західними партнерами.

Збройні Сили України повністю звільнили місто кілька днів назад. Ще працюють сапери та ДСНС.

Рахуємо збитки, плануємо відбудову. Домовилися, що відбудову повністю зруйнованої привокзальної площі на себе візьме Укрзалізниця".