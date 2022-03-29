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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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За минулу добу на Сумщины дев’ять разів ліквідовували загоряння в природних екосистемах

За минулу добу вогнеборці Сумщини дев’ять разів ліквідовували загоряння сухої рослинності. Пожежі виникали на Краснопільщині, Охтирщині, Шосткинщині, Путивльщині, Сумському районі та в м. Шостка.

Зокрема , 29 березня о 14:08, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності поблизу с. Новомихайлівка, Степанівської територіальної громади, Сумського району. Про пожежу повідомили місцеві мешканці, які побачили дим та полум’я на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 27 – го державного пожежно – рятувального посту.

По прибуттю було встановлено, що вогонь охопив чагарники та залишки сухої рослинності на площі до 2 га. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на будинки громадян, які були розташовані на відстані 100 м від осередку горіння. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від природної водойми, яка була розташована на відстані 500 м.

О 14:58 загоряння локалізували, а о 16:04 – витративши на гасіння більше 4 тонн води, повністю ліквідували, відвернувши небезпеку від житлового сектору.

Всього на гасіння загорянь було залучено 9 одиниць спеціальної техніки та 41 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Шановні громадяни! Рятувальники звертаються до вас, і просять бути обачними: ні в якому разі та за жодних обставинах не випалювати суху траву. Зараз не легкий час для всіх нас та нашої України! Тому закликаємо вас не випалювати суху рослинність та не допомагати цим ворогу!

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество Пожежа
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