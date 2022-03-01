Рашисти спалили свій БТР на кордоні з Сумщиною заради картинки на своєму ТБ Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, сьогодні російські військові здійснили провокацію у непрацюючому пункті пропуску "Рижівка" на кордоні. Вони спалили власний БТР, а потім обстріляли український пункт пропуску. Усе заради картинки у прокремлівських ЗМІ.

Про це ж сьогодні розповідав губернатор Курської області Роман Старовойт у телеграмі.

Його версія: «Сегодня, 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Тёткино. Ответным огнём наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Прошу не поддаваться панике, ситуация находится под контролем.