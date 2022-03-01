Близько 10 релігійних громад на Сумщині виявили бажання перейти до ПЦУ Близько 10 релігійних громад на Сумщині виявили бажання перейти від Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України.

Про це Суспільному розповів правлячий архієрей Сумської єпархії ПЦУ Мефодій.

Називати ці громади священнослужитель не став з міркувань безпеки. Адже, за словами архієрея, в окупованих населених пунктах одними з перших, куди приходили російські військові були будинки священників ПЦУ.

За словами прессекретаря Сумської єпархії Української православної Церкви Георгія Тарабана про перехід парафій до ПЦУ інформації немає. Але група духовенства сумської Єпархії УПЦ, звернулась до свого архієрея з листом, щоб надалі направити його до предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Онуфрія, аби скликати помісний собор і ставити питання про надання автокефального статусу УПЦ. Такий лист вже направлений митрополиту Онуфрію. Саме звернення опублікував у себе на Фейсбук сторінці священнослужитель Сумської єпархії Олександр Петренко.

Під зверненням підписались понад 30 священників єпархії. Збір підписів триває.

У ньому зокрема йдеться:

"…просимо Вас надіслати прохання до нашого Предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Київського та всієї України Онуфрія про необхідність якнайшвидшого скликання Собору Української Православної Церкви за участю єпископату, делегатів від духовенства, ченців та мирян. Переконані, що такий Собор має висловити недовіру патріарху Кирилу та заявити про вихід УПЦ зі складу РПЦ та отримання канонічної (законної) автокефалії, тобто, повної незалежності під Предстоятельством Блаженнійшого Митрополита Київського та всієї України Онуфрія. Будь-яке підпорядкування нашої Церкви Московському Патріархату стало сьогодні неможливим. Це не предмет полеміки, це очевидний факт".

26 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7213, спрямований на заборону церков з центром в Росії. Мова йде про внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації". Законопроєктом пропонується статтю 3 цього закону доповнити абзацом, яким забороняється діяльність релігійних організацій, які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації (об’єднання) входять до структури релігійної організації, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України.