"Намагаються навести лад у краєзнавчому музеї”. Жителі Охтирки продовжують прибирати місто В Охтирці продовжують прибирати місто після місяця бомбардувань. Серед іншого, місцеві жителі намагаються навести лад в Охтирському міському краєзнавчому музеї.

Музей розташований на головній вулиці міста, в будівлі 19 століття. Вона була сильно пошкоджена під час російських авіаударів. Завали в музеї розбирають жінки, які там працюють, викладачі з музичної школи, приходять сім'ями.

Також місцеві мешканці розбирають завали та намагаються зробити придатним для життя пошкоджене житло пише Суспільне Суми

"В багатьох дах над головою нібито є, але ні вікон, ні дверей немає, – говорить волонтер Андрій, – вікна забиваємо, дахи латаємо, що просять – те і робимо, по можливості".

"Ходимо допомагати з власної ініціативи, бо місто треба відбудовувати", – каже місцевий житель Роман.

Розповідають, що плівку, рейки, гвіздки, щоб закрити вибиті вікна або прикрити дах, видають за розпорядженням міського голови.