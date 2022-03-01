Ювенальні прокурори: 144 дитини загинули через збройну агресію РФ в Україні Внаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 29 березня 2022 року загинули 144 дитини, більше 220 поранених.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 68, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 38, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Житомирській – 15, Сумській - 15, Херсонській - 25 областях та місті Київ -16. Також встановлюються дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі.

28 березня 2022 року в Луганській області від отриманих мінно-вибухових травм загинула 3-річна дитина.

Також 28 березня 2022 року внаслідок обстрілу селища в Запорізькій області окупантами поранено три цивільні особи, серед яких дитина.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській областях, м. Києві, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській та Херсонській областях.

Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць обстрілів, де країна-агресор веде активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.