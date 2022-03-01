Сумчан запрошують на онлайн-забіг “Рускій воєнний корабль, іди нах*й” Race Project запрошує на перший весняний забіг.

Вже більше місяця наше населення бореться за свою свободу та незалежність. Кожного дня сотні бомб та ракет скидаються на мирні міста України, руйнуючи наші життя та інфраструктуру!

Два тижні тому ми мали представляти круті оновлення на нашому сайті, де з’явилась функція кешбеку і тепер за кожен івент вам нараховуються гроші, які ви зможете витратити на оплату подальших реєстрацій, але о 5-й ранку 24 лютого країна без імені та історії, з аквафрешем на прапорі, ганебно та підло обстріляла сплячі мирні міста України!

Пройшло більше місяця, і хоч наш офіс перебуває в м. Суми, яке постійно піддається обстрілам орків, спробуємо повернутися до спортивного життя!

Пропонуємо вам пробігти поки що не разом зі стартового коридору, а у своєму населеному пункті та нагадати всім загарбникам, що їхній напрямок – слідом за кораблем!

Умови та реєстрація тут: raceproject.com.ua/event54

Україна вистоїть!

Україна переможе!