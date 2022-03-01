У Тростянці рашисти закатували чоловіка Після звільнення м. Тростянець від окупантів правоохоронці знайшли тіло закатованого чоловіка - розпочато слідство

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, під час окупації м. Тростянець жорстоко знущались та позбавили життя чоловіка. Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі однієї з державних установ після звільнення міста від окупантів 28 березня 2022 року. Особа загиблого встановлюється.

Досудове розслідування доручено слідчим відділення поліції #1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.