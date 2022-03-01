Сумські енергетики просять не палити сухостій У нинішній непростий час, коли служби із забезпечення життєдіяльності населених пунктів щодня працюють на межі можливостей, просимо вас уважно та відповідально поставитися до ризику виникнення пожеж.

Необережне поводження з вогнем неодноразово призводило до загоряння сухої рослинності. Вже вкотре про це повідомляють рятувальники ДСНС, зокрема і по ситуації в Сумській області.

Пам'ятайте, що пожежі загрожують не лише житловому сектору, а й нормальному функціонуванню критичної інфраструктури населених пунктів.

Унаслідок пожеж може вийти з ладу електричне обладнання, і так серйозно пошкоджене через бойові дії на території Сумщини. Тому закликаємо мешканців області бути пильними і не випалювати сухостій і траву!

Звертаємо вашу увагу! Якщо ви помітите підозрілих осіб поблизу електрообладнання, одразу повідомте про це до кол-центру АТ "Сумиобленерго": 0 (800) 300-247, (0542) 659-659.