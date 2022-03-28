На Сумщині поліція буде контролювати законність володіння зброєю Питання перевірок дотримання законності зберігання та користування зброєю у мешканців Сум обговорювалося на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові.

Воєнний стан не скасовує облік зброї, що перебуває на руках у сумчан, навпаки: передбачає суворе дотримання законності у даному питанні.

Наразі в магазині, на вулиці, на базарі можна побачити цивільних людей з автоматами наперевіс, які не є охоронцями правопорядку, військовими чи бійцями тероборони.

Працівники поліції контролюють наявність відповідних дозвільних документів на володіння зброєю на блокпостах, під час патрулювання вулиць міста.

А також закликають сумчан бути пильними та обережними і повідомляти про випадки порушення встановленого порядку за телефоном 102 та іншими, наведеними нижче.

Вже скоро на площах зовнішньої реклами у Сумах розмістять банери з контактною інформацією Головного управління Національної поліції в Сумській області.