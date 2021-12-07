Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 28 березня в Сумах

Несчастливым стал день Крещения Господня для одной из сумчанок. Из-за конфликта с водителем маршрутки №2 она сломала кисть руки....
2,50 промилле - результат осмотра водителя маршрутного транспортного средства, о котором сообщили неравнодушные граждане....
Никогда такого не было, и вот опять......
По обращению представителя движения урбанистов Владимира Ведмедева отдел транспорта предоставил график движения 51-го автобуса "Песчаное-Прокофьева" по рабочим дням и проводит...
Такой вывод можно сделать из ответа отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета на жалобу сумчанина Андрея Кружило...