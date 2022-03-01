Де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 28 березня Інформація актуальна на сьогодні, 28 березня.

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри (28 березня)

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».

Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Праці, 3) у будівлі дитячої поліклініки та дорослої поліклініки лікарні №4 лікарі ведуть прийом 8:00-12:00.

Для отримання допомоги також можна звертатись до амбулаторій по вул. Іллінська 48/50 (амбулаторії № 1 та № 3) або вул. Ковпака, 7 (амбулаторія № 5). Телефони для уточнень 787-700 та (050) 4702003.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00 — 14:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00 — 14:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3), 8:00 — 14:00, прийом ведуть лікарі-педіатри.

Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00 — 14:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. М. Вовчок, 2) прийом веде лікар-терапевт (для дорослих) з 9:00 до 14:00.