Ювенальні прокурори: 143 дитини загинули через збройну агресії РФ в Україні 143 дитини загинуло та 216 поранено за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 67, Харківській - 49, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївський - 30, Луганській - 27, Запорізькій - 21, Херсонській - 24, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

27 березня 2022 року військовослужбовцями ЗС РФ було обстріляно села Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілів загинуло 3 дитини та одна отримала поранення.

27 березня 2022 року через обстріл окупантами Луганщини двоє дітей отримали поранення.

Також 27 березня 2022 року внаслідок обстрілу ворогом селища у Фастівському районі Київської області була поранена дитина.

В Херсонській області в лікарні помер 15–річний хлопець від поранень, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу.

В Сумській області 27 березня 2022 року військовий транспортний засіб РФ здійснив наїзд на родину, яка йшла по дорозі, внаслідок чого 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 733 заклади освіти. 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.