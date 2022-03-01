На Сумщині рашисти просто на дорозі наїхали на родину: один загиблий Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

В Сумській області 27 березня 2022 року військовий транспортний засіб РФ здійснив наїзд на родину, яка йшла по дорозі, внаслідок чого 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні.