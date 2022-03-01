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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:571179

На Сумщині рашисти просто на дорозі наїхали на родину: один загиблий

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

В Сумській області 27 березня 2022 року військовий транспортний засіб РФ здійснив наїзд на родину, яка йшла по дорозі, внаслідок чого 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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