Сумчанка виграла на змаганнях у Німеччині Сумчанка Анна Рикун виграла турнір з пауерліфтингу.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Як зазначив Вадим Гутцайт, спортсмени теж мають свій фронт, до скарбнички України додала ще одну перемогу, на спортивному фронті!

Підтримуючи друзів під час війни, я намагалася змотивувати словами: «треба зібратися, уяви, що ти на змаганнях, боротьба у фіналі найскладніша, ще трохи треба потерпіти, протриматись і перемога буде за нами»!!!

Розуміючи, що жодні змагання не стануть поряд у порівнянні з війною і тим душевним станом, що відчуває людина… Але, спортивний досвід та загартування все ж таки допомогли мені, а я в свою чергу знайшла в собі ресурс підтримати тих, хто поряд.

Змагання мали просвітницьку мету, яку вдалось впровадити!

Низький уклін моєму тренеру Воронецкий Вадим, який між чергуваннями у теробороні пише мені тренувальні плани, безцінно!!

P.S. Чемпіонат Мекленбурга-Передня Померанія (земля Федеративної Республіки Німеччина, розташована в північно-східній частині країни), IPF.

Національна Федерація Пауерліфтингу України IPF International Powerlifting Federation - IPF", - написала вона.