Через порив на Хіммістечку відключити воду Через порив водопроводу Д=100 мм, який стався на перетині вулиць Глінки та Охтирської, припинено подачу води до будинків по вулиці Глінки.

Ремонтні роботи будуть завершені орієнтовно завтра, 28 березня. КП "Міськводоканал"