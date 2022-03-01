Закінчується термін подання заявок на отримання 6500 грн Уряд встановив кінцевий термін подання заявок на «єПідтримку».

Кабінет Міністрів встановив, що 31 березня стане останнім днем подання заявок на отримання допомоги в рамках «єПідтримки». Відповідну постанову оприлюднено на Урядовому порталі. Про це пише Главком.

«Установити, що останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках програми «єПідтримка» є 31 березня 2022 року», – йдеться у документі.



7 березня уряд затвердив перелік областей, жителі яких можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 6,5 тис. грн. Програма поширюється на регіони, де тривають бойові дії: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ.

Такі виплати можуть отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізособи-підприємці всіх груп, що подали податкову звітність за 2021 рік або за четвертий квартал 2021 року. Щоб отримати виплату, людина повинна працювати на умовах трудового договору, гіг-контракту або іншого цивільно-правового договору.

За час дії програми від 8 березня було подано 4 млн заявок у Дії, 2,7 млн українців вже отримали кошти, 17,9 млрд гривень виплачено.