Де сьогодні в Сумах працюють продуктові магазини Інформація актуальна на сьогодні, 27 березня.

Сьогодні, 27 березня, в місті працюють продуктові магазини: АМБАР-маркет з 8:00 до 17:00 ЕКО-Маркет з 8:00 до 15:00 М'ЯСОМАРКЕТ з 9:00 до 15:00: вул. Штепівська, 1 вул. Роменська, 77 вул. Петропавлівська, 76 вул. Супруна, 3А пр-т М. Лушпи, 13 і 39А вул. Героїв Крут, 60/4 вул. Троїцька, 29 вул. Ковпака, 59/4 М'ЯСНІ МАГАЗИНИ з 9:00 до 15:00: вул. Кооперативна, 1 вул. Чорновола, 78 пр-т Курський, 133 вул. Харківська, 12 вул. СКД, 8 вул. Металургів, 13 вул. Супруна, 14 вул. Героїв Крут, 36Б вул. Інтернаціоналістів, 21 Центральний ринок, вул. Засумська, 1 НАШ СУПЕРМАРКЕТ з 8:30 до 15:30: вул. СКД, 48 пр-т Курський, 81 вул. Роменська, 90 ДАРИ МОРЯ з 8:30 до 15:00 САМ МАРКЕТ з 8:00 до 16:00: вул. Металургів 17/1 пр-т М. Лушпи, 39 і 7/1 пров. 9-го Травня, 10 вул. Харківська, 9 пр-т Курський, 16 і 111 (ТЦ "Маяк") вул. Героїв Крут, 60 вул. Петропавлівська, 76, вул. Інтернаціоналістів, 21 КОШИК - всі ПРОДУКТОВА ХАТКА:

вул. Охтирська, 26

вул. СКД, 22

вул. Лисенко, 10

вул. Г. Кондратьева, 165

вул. Привокзальна, 31 ХЛІБНІ КІОСКИ: 9-ка ринок, вул. Леваневського ринок (вул. Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (торговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка "Укртелеком" (павільйон "Квіти).