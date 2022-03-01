Де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 27 березня Інформація актуальна на сьогодні, 27 березня.

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри (27 березня)

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».

Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Праці, 3) у будівлі дорослої поліклініки лікарні №4 чергує медична сестра, яка консультує дорослих хворих та вирішує ряд невідкладних питань.

У зв’язку з кадровим дефіцитом у будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4 прийом лікарів не проводиться, в амбулаторії чергує медична сестра, яка консультує хворих та вирішує ряд невідкладних питань.

Для отримання допомоги також можна звертатись до амбулаторій по вул. Іллінська 48/50 (амбулаторії № 1 та № 3) або вул. Ковпака, 7 (амбулаторія № 5). Телефони для уточнень 787-700 та (050) 4702003.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.