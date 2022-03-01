Ювенальні прокурори: 139 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ Станом на ранок 27 березня 2022 року 139 дітей загинуло і більше 205 поранено через збройну агресію Російської Федерації.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 65, Харківській - 45, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївській - 29, Луганській - 25, Запорізькій - 19, Херсонській - 21, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

25 березня 2022 року військовослужбовцями ЗС РФ, із застосуванням важкої артилерії було обстріляне с. Велика Олександрівка, Бериславського району, Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула 4-річна дитина.

26 березня 2022 року двоє дітей отримали поранення через обстріл окупантами м. Мелітополя Запорізької області.

26 березня 2022 року військовослужбовці Російської Федерації відкрили вогонь по місту Боярка в Київській області, внаслідок чого дитина отримала поранення.

Щоденні бомбардування та обстріли призвели до пошкоджень 733 закладів освіти. 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.