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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ювенальні прокурори: 139 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 27 березня 2022 року 139 дітей загинуло і більше 205 поранено через збройну агресію Російської Федерації.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 65, Харківській - 45, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївській - 29, Луганській - 25, Запорізькій - 19, Херсонській - 21, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.
 
25 березня 2022 року військовослужбовцями ЗС РФ, із застосуванням важкої артилерії було обстріляне с. Велика Олександрівка, Бериславського району, Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула 4-річна дитина.
 
26 березня 2022 року двоє дітей отримали поранення через обстріл окупантами м. Мелітополя Запорізької області.
 
26 березня 2022 року військовослужбовці Російської Федерації відкрили вогонь по місту Боярка в Київській області, внаслідок чого дитина отримала поранення.
 
Щоденні бомбардування та обстріли призвели до пошкоджень 733 закладів освіти. 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.
 
Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах  активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
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