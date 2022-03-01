Сумчан запрошують на онлайн-забіг Run with Ukraine Вже минув місяць від початку війни, розпочатої росією проти України.

Кожного дня українці мужньо борються за своє життя, свободу та незалежність, за своє мирне та вільне майбутнє.

Щоб підтримати український народ у цей складний час ми запускаємо благодійну ініціативу — віртуальний забіг RUN WITH UKRAINE, який стартує 24 березня 2022 року по всьому світу.

Розуміємо, що для багатьох українських бігунів на тлі цих жахливих подій спорт та пробіжки зараз є абсолютно недоречними. Однак якщо ви у безпеці та маєте змогу відновити пробіжки, попри біль та тривогу, аби підтримати своє ментальне та фізичне здоров’я, запрошуємо вас долучитися до онлайн-забігу.

70% від суми кожного внеску буде передано на допомогу Збройним Силам України , а також в інші благодійні фонди.

Наша ціль — разом подолати 6 993 км, довжину кордону України. Це загальна довжина державного кордону України, включаючи тимчасово окуповані території Криму та Донбасу.

Так, усі разом ми віртуально побіжимо навколо вільної та незалежної України заради миру та перемоги.

Пробіжимо заради України разом

https://onlinerunning.runukraine.org/