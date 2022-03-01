Україна цієї ночі перейде на літній час Цієї ночі в Україні відбудеться переведення годинника на літній час, це роблять, як завжди, в останні вихідні місяця.

У 2022 році переведення годинників зроблять у ніч з 26 на 27 березня. В Україні о 3 годині ночі необхідно перевести стрілки годинника на годину вперед.