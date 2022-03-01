Конотопська поліція розшукує безвісти зниклу Марію Кичу

Прикмети розшукуваної: на зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве. Була одягнена в світлу нічну сорочку, сіру кофту, взута в один зимовий паралоновий чобіт чорного кольору, інша нога була замотана в світлу хустку. Має психічні розлади.
Працівники поліції спільно з територіальною обороною невідкладно здійснили виїзд на місце події та, із застосуванням службової собаки, провели розшукові заходи за місцем проживання розшукуваної, а також найближчих селах та прилеглих територіях.
Наразі місце знаходження Марії Кичі залишається невідомим, пошуки продовжуються.
Поліція звертаються з проханням до всіх небайдужих громадян: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що може допомогти встановити місце перебування жінки повідомте про це до Конотопського районного відділу поліції за телефонами: 068-070-21-74 або на спеціальну лінію поліції «102». Будемо вдячні за допомогу.
Поліція Сумщини