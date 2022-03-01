Сумські поліцейські оперативно розшукали малолітнього хлопчика

Правоохоронці відразу розпочали пошуки дитини: прочісували вулиці міста, опитували громадян. Орієнтування з описом зниклого було розіслане всім нарядам поліції, які несли службу.
І вже менше ніж за годину така злагоджена робота дала позитивний результат. Співробітники сектору розшуку злочинців і зниклих громадян Сумського районного управління поліції розшукали хлопчика. Як виявилось, весь цей час вони з другом гуляли в одному із парків міста. Малолітнього було передано батькам.
Поліція вкотре звертається до батьків! Пильнуйте та контролюйте своїх дітей за будь-яких обставин, та у будь-який час доби аби уникнути неприємностей. Цінуйте і бережіть своє життя та життя своїх дітей.
Поліція Сумщини