Сумські поліцейські оперативно розшукали малолітнього хлопчика Вчора, близько 17 години, до поліції звернулась мешканка обласного центру та повідомила, що її 11-річний син пообіду пішов гуляти з друзями та до цього часу не повернувся.

Правоохоронці відразу розпочали пошуки дитини: прочісували вулиці міста, опитували громадян. Орієнтування з описом зниклого було розіслане всім нарядам поліції, які несли службу.

І вже менше ніж за годину така злагоджена робота дала позитивний результат. Співробітники сектору розшуку злочинців і зниклих громадян Сумського районного управління поліції розшукали хлопчика. Як виявилось, весь цей час вони з другом гуляли в одному із парків міста. Малолітнього було передано батькам.

Поліція вкотре звертається до батьків! Пильнуйте та контролюйте своїх дітей за будь-яких обставин, та у будь-який час доби аби уникнути неприємностей. Цінуйте і бережіть своє життя та життя своїх дітей.

Поліція Сумщини