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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:31504

На Сумщині викрадено мисливця

За фактом викрадення окупантами мисливця на Сумщині розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури з 22 березня 2022 року проводиться досудове розслідування за фактом викрадення людини, вчинене представником іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України).
За даними слідства, військовослужбовці російської федерації в одному з населених пунктів на території Краснопільської об’єднаної територіальної громади організували обхід домоволодінь. У одному з господарств виявили мисливську зброю, яка була зареєстрована на господаря будинку.  Особи, які назвались військовослужбовцями РФ, зброю вилучили, а чоловіка затримали. На даний час встановлено, що 34-річного затриманого окупанти вивезли на територію росії.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
Право Викрадення людини
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