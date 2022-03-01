На Сумщині викрадено мисливця За фактом викрадення окупантами мисливця на Сумщині розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури з 22 березня 2022 року проводиться досудове розслідування за фактом викрадення людини, вчинене представником іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці російської федерації в одному з населених пунктів на території Краснопільської об’єднаної територіальної громади організували обхід домоволодінь. У одному з господарств виявили мисливську зброю, яка була зареєстрована на господаря будинку. Особи, які назвались військовослужбовцями РФ, зброю вилучили, а чоловіка затримали. На даний час встановлено, що 34-річного затриманого окупанти вивезли на територію росії.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.