Магазини, сервіси, послуги та інше - що працює для сумчан сьогодні Інформація, актуальна на сьогодні, 21 березня.

Сьогодні, 21 березня, працюють:

▪️СЦ та магазин "Добрий майстер" по вул. 1-ша Набережна р. стрілки, 8 (2-й поверх) з 9:00 до 13:00

Ремонт телефонів/планшетів/ноутбуків, продаж зарядок, кабелів та батарейок.

0668117882

▪️Магазин "Профтел" на вул. Ілліньска, 23 з 10:00 до 14:00

Ноутбуки, телефони, стартові пакети, зарядки, побутова техніка та ремонт мобільних.

▪️СЦ "Проксіма сервіс" на вул. Прокоф'єва, 48 пн-сб з 10:00 до 15:00.

Ремонт ноутбуків та продаж запчастин для комп'ютерної техніки.

▪️Ремонт телефонів за адресою вул. Набережної р. Стрілки, 10Б з 10:00 до 15:00

(+380500097002, +380973402636)

▪️Ремонт побутової техніки «Інтерсервіс» вул. Інтернаціоналістів, 5 (Сюзанна) офіс 3

+38095 442 8608 з 11:00 до 14:00

▪️Магазин «Дніпро М» до 14:00

- вул. Харківська, 4 (біля «Сафарі»)

- вул. Курська, 81А

- вул. Іллінська, 12

- вул. Харківська, 107 (0674145745)

▪️"Lifecell" на Кооперативній, 1 (універмаг Київ) з 10:00 до 14:00.

Телефони, стартові пакети, моб. аксесуари. 050 966-88-87

▪️Ремонт техніки на виїзді. Обслуговування ПК, ноутбуків, оргтехніки, встановленням ПЗ.

0636415535, 0978918545

▪️Магазин "Техносток" на вул. Соборна, 43 з 9:00 до 15:00.

Телефони, аксесуари, техніка. 0676127189

▪️Ремонт та обслуговування комп'ютерів, ноутбуків і другої цифрової техніки в Курському мкрн. 0951752524.

▪️ТЦ «Епіцентр» вул. Героїв Крут, 1/3 з 09:00 до 15:00

▪️СТГ на Героїв Крут, 18/1 з 10:00 до 14:00 та пр-т Курський, 18А з 10:00 до 13:00.

▪️СТО та шиномонтаж «ТвоєАвто» пр-т Курський, 25/1 з 10:00 до 16:00 (+38050 4055 501)

▪️СТО «Автоквартал» пров. Громадяньський, 1 з 10:00 до 16:00 (+38050 405 7275)

▪️СТО "ProSTO" на вул. Білопільска, 21 (навпроти ANP) з 9:00 до останнього клієнта (+380501700329)

▪️СТО "Авто Мастер" ул.Черниговская, 10 з 10:00 до 16:00

За записом. +380665523531 Богдан

▪️СТО та шиномонтаж на вул. Ковпака 59/2

050 94 83 962

▪️Автомагазин «Кедр» вул. І. Сирка, 19/2 з 12:00 до 14:00 (+38099 726 3567)

▪️Автоскло з 9:00 до 14:00 по вул.Чернігівська, 11 (+38067 540 4011)

▪️Ательє "Khotin's Family" на вул. М. Лушпи 42/1, ТЦ "Sumy Plaza" 2 поверх, з 10:00 до 14:00

+38(050)2947524

▪️Магазин бджільництва на вул. Засумська, 13 працює з 9:00 до 14:00 (+380503013498 або 0996610794)

Свічки, мед, пилок, продукти бджільництва

▪️Магазин "Пакет і К" на вул. Засумська, 5А з 9:00 до 14:00 (0506348020)

▪️Магазин «Дверi та Вiкна» вул. Горького, 6 з 09:00 до 13:00 (+380502476533)

▪️Послуги асенізатора, Відкачування вигрібних ям, до 15 куб. (0505005135).

▪️Магазин «Удача», за адресою: вул. Іллінська, 2 з 10:00 до 14:00

▪️Магазин "Астарта" на вул. Римського-Корсакова, 1 пн,ср,пт з 10:00 до 14:00.

Комбікорм. 0995175158.

▪️Оптика на вул. Іллінська, 44 з 11:00 до 13:00

▪️Оптика «Медтехніка» вул. Троїцька, 11 з 10:00 до 13:00

▪️Оптика «Нова оптика» за адресою: проспект Лушпи, 22 з 10:00 до 13:00 (0993166493).

▪️Вет. клінка "Котопес" працює на вул. Горького, 49 з 10:00 до 14:00.

Також є корма для тварин (0993602517)

▪️Вет. клініка «ВетДопомога» з 08:00 до 16:00 т.+38(099)2847482

- Г. Кондратьєва, 125

- Харківська 9/1

▪️Вет. клініка "10 Друзів", вул. СКД, 25А з 09:00 до 16:00 (+380669538080).

▪️«Mix Waffle» 11:00 до 16:00

▪️«Швидкава» вул. Кооперативна, 1 з 10:00 до 16:00

▪️«Терем» Покровська площа, 5 з 10:00 до 14:00

▪️«Маленька пекарня» вул. Героїв Крут, 60/4 з 9:00 до 14:00

▪️Zpidnoja - суші.

▪️"Аист" на Соборній працює з 10:00 до 17:00. Частково кухня, бар (без алкоголю) та кальяни.

▪️Кофейня "Coffan" на вул. Іллінська, 25 з 9:00 до 14:00

(0509118285)

▪️Магазин "Квіти Букет Бутік" на вул. Кооперативній, 1. Доставка та самовивіз.

Квіти, гелеві кульки, м'які іграшки, ведмеді великого розміру.

0956574371

▪️Суші (самовивіз) Ikura на вул. Іллінська, 23 з 11:00 до 16:00.

Замовлення: 066 981 68 82 або через дірект тут.

▪️Кав‘ярня Coffan на вул. Іллінській, 25 з 09:00 до 14:00

0509118285

▪️«Wheels» вул. Інтернаціоналістів, 8 з 10:00 до 15:00

▪️«Маленька пекарня» вул. Героїв Крут, 60/4 з 9:00 до 14:00.

▪️Магазин «Чиста питна вода» на вул. Інтернаціоналістів, 20/1 з 09:00 до 12:00

▪️Служба доставки

з 8:00 до 15:00 (0995662525)

Самовивіз з центру міста (0662727223 Viber).

▪️Укрпошта — працюючі відділення на сайті

▪️Нова Пошта - відділення на Лінійній, з 9:00 до 15:00. Відправок немає, прийом посилок тільки до 24 лютого.