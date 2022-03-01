Магазини, сервіси, послуги та інше - що працює для сумчан сьогодні

Сьогодні, 21 березня, працюють:
▪️СЦ та магазин "Добрий майстер" по вул. 1-ша Набережна р. стрілки, 8 (2-й поверх) з 9:00 до 13:00
Ремонт телефонів/планшетів/ноутбуків, продаж зарядок, кабелів та батарейок.
0668117882
▪️Магазин "Профтел" на вул. Ілліньска, 23 з 10:00 до 14:00
Ноутбуки, телефони, стартові пакети, зарядки, побутова техніка та ремонт мобільних.
▪️СЦ "Проксіма сервіс" на вул. Прокоф'єва, 48 пн-сб з 10:00 до 15:00.
Ремонт ноутбуків та продаж запчастин для комп'ютерної техніки.
▪️Ремонт телефонів за адресою вул. Набережної р. Стрілки, 10Б з 10:00 до 15:00
(+380500097002, +380973402636)
▪️Ремонт побутової техніки «Інтерсервіс» вул. Інтернаціоналістів, 5 (Сюзанна) офіс 3
+38095 442 8608 з 11:00 до 14:00
▪️Магазин «Дніпро М» до 14:00
- вул. Харківська, 4 (біля «Сафарі»)
- вул. Курська, 81А
- вул. Іллінська, 12
- вул. Харківська, 107 (0674145745)
▪️"Lifecell" на Кооперативній, 1 (універмаг Київ) з 10:00 до 14:00.
Телефони, стартові пакети, моб. аксесуари. 050 966-88-87
▪️Ремонт техніки на виїзді. Обслуговування ПК, ноутбуків, оргтехніки, встановленням ПЗ.
0636415535, 0978918545
▪️Магазин "Техносток" на вул. Соборна, 43 з 9:00 до 15:00.
Телефони, аксесуари, техніка. 0676127189
▪️Ремонт та обслуговування комп'ютерів, ноутбуків і другої цифрової техніки в Курському мкрн. 0951752524.
▪️ТЦ «Епіцентр» вул. Героїв Крут, 1/3 з 09:00 до 15:00
▪️СТГ на Героїв Крут, 18/1 з 10:00 до 14:00 та пр-т Курський, 18А з 10:00 до 13:00.
▪️СТО та шиномонтаж «ТвоєАвто» пр-т Курський, 25/1 з 10:00 до 16:00 (+38050 4055 501)
▪️СТО «Автоквартал» пров. Громадяньський, 1 з 10:00 до 16:00 (+38050 405 7275)
▪️СТО "ProSTO" на вул. Білопільска, 21 (навпроти ANP) з 9:00 до останнього клієнта (+380501700329)
▪️СТО "Авто Мастер" ул.Черниговская, 10 з 10:00 до 16:00
За записом. +380665523531 Богдан
▪️СТО та шиномонтаж на вул. Ковпака 59/2
050 94 83 962
▪️Автомагазин «Кедр» вул. І. Сирка, 19/2 з 12:00 до 14:00 (+38099 726 3567)
▪️Автоскло з 9:00 до 14:00 по вул.Чернігівська, 11 (+38067 540 4011)
▪️Ательє "Khotin's Family" на вул. М. Лушпи 42/1, ТЦ "Sumy Plaza" 2 поверх, з 10:00 до 14:00
+38(050)2947524
▪️Магазин бджільництва на вул. Засумська, 13 працює з 9:00 до 14:00 (+380503013498 або 0996610794)
Свічки, мед, пилок, продукти бджільництва
▪️Магазин "Пакет і К" на вул. Засумська, 5А з 9:00 до 14:00 (0506348020)
▪️Магазин «Дверi та Вiкна» вул. Горького, 6 з 09:00 до 13:00 (+380502476533)
▪️Послуги асенізатора, Відкачування вигрібних ям, до 15 куб. (0505005135).
▪️Магазин «Удача», за адресою: вул. Іллінська, 2 з 10:00 до 14:00
▪️Магазин "Астарта" на вул. Римського-Корсакова, 1 пн,ср,пт з 10:00 до 14:00.
Комбікорм. 0995175158.
▪️Оптика на вул. Іллінська, 44 з 11:00 до 13:00
▪️Оптика «Медтехніка» вул. Троїцька, 11 з 10:00 до 13:00
▪️Оптика «Нова оптика» за адресою: проспект Лушпи, 22 з 10:00 до 13:00 (0993166493).
▪️Вет. клінка "Котопес" працює на вул. Горького, 49 з 10:00 до 14:00.
Також є корма для тварин (0993602517)
▪️Вет. клініка «ВетДопомога» з 08:00 до 16:00 т.+38(099)2847482
- Г. Кондратьєва, 125
- Харківська 9/1
▪️Вет. клініка "10 Друзів", вул. СКД, 25А з 09:00 до 16:00 (+380669538080).
▪️«Mix Waffle» 11:00 до 16:00
▪️«Швидкава» вул. Кооперативна, 1 з 10:00 до 16:00
▪️«Терем» Покровська площа, 5 з 10:00 до 14:00
▪️«Маленька пекарня» вул. Героїв Крут, 60/4 з 9:00 до 14:00
▪️Zpidnoja - суші.
▪️"Аист" на Соборній працює з 10:00 до 17:00. Частково кухня, бар (без алкоголю) та кальяни.
▪️Кофейня "Coffan" на вул. Іллінська, 25 з 9:00 до 14:00
(0509118285)
▪️Магазин "Квіти Букет Бутік" на вул. Кооперативній, 1. Доставка та самовивіз.
Квіти, гелеві кульки, м'які іграшки, ведмеді великого розміру.
0956574371
▪️Суші (самовивіз) Ikura на вул. Іллінська, 23 з 11:00 до 16:00.
Замовлення: 066 981 68 82 або через дірект тут.
▪️Кав‘ярня Coffan на вул. Іллінській, 25 з 09:00 до 14:00
0509118285
▪️«Wheels» вул. Інтернаціоналістів, 8 з 10:00 до 15:00
▪️«Маленька пекарня» вул. Героїв Крут, 60/4 з 9:00 до 14:00.
▪️Магазин «Чиста питна вода» на вул. Інтернаціоналістів, 20/1 з 09:00 до 12:00
▪️Служба доставки
з 8:00 до 15:00 (0995662525)
Самовивіз з центру міста (0662727223 Viber).
▪️Укрпошта — працюючі відділення на сайті
▪️Нова Пошта - відділення на Лінійній, з 9:00 до 15:00. Відправок немає, прийом посилок тільки до 24 лютого.
Магазини himiya сьогодні працюють за адресами;
пр-т. М Лушпы 41 (тц Атриум) з 10.00 до 14.00
вул. Засумська 14 з...