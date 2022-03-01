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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:57222

Де в Сумах ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 21 березня

Інформація, актуальна на 21 березня

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри (21 березня)

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».

Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Праці, 3) у будівлі дитячої поліклініки педіатр веде прийом 8:00-12:00.

У зв’язку з кадровим дефіцитом у будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4 прийом лікарів не проводиться, в амбулаторії чергує медична сестра, яка консультує хворих та вирішує ряд невідкладних питань.

Для отримання допомоги також можна звертатись до амбулаторій по вул. Іллінська 48/50 (амбулаторії № 1 та № 3) або вул. Ковпака, 7 (амбулаторія № 5). Телефони для уточнень 787-700 та (050) 4702003.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі-педіатри.
Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. М. Вовчок, 2) прийом веде лікар – терапевт (для дорослих) з 9:00 до 12:00.

Общество Лікарі Терапевти та педіатри
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Прийом сімейних лікарів в Сумах станом на 17.03.2022
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Прийом сімейних лікарів в Сумах станом на 17.03.2022

У разі необхідності можна звертатись на прийом в амбулаторію. Інші питання краще вирішувати у телефонному режимі з лікарями!...

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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