У Сумах планують збільшити час роботи магазинів та транспорту У Сумах визначаються з можливістю збільшення часу роботи громадського транспорту та магазинів.

Міський голова Олександр Лисенко під час щопонеділкової апаратної наради доручив визначитися щодо збільшення часу роботи громадського транспорту та магазинів.

Очільник міста зауважив, що отримує відповідні звернення від сумчан, тому є необхідність в опрацюванні питання.

Начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Олег Дубицький зазначив, що проведе перемовини з керівниками магазинів з тим, аби знайти компромісний варіант, щоб сумчани мали більше часу на покупки і працівники магазинів потрапляли додому до комендантської години.

Керівник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сергій Яковенко пообіцяв розглянути це питання з керівництвом КП "Електроавтотранс" і приватними перевізниками.