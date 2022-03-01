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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Короткі підсумки 18-19 березня на Сумщині

18 березня в Сумах було прийнято гуманітарний вантаж від ООН, в тому числі з продуктами харчування, медикаментами, предметами першої необхідності.
Наразі йде налагодження взаємодії з соціальними службами та органами місцевої влади задля розподілення допомоги всім, хто її потребує. Планується адресна доставка та створення локальних гуманітарних штабів в кожному районі, в кожному великому місті області. 
 
Також 18 березня гуманітарними коридорами було здійснено евакуацію з Великописарівської, Тростянецької, Краснопільскої громад, а також безпосередньо міста Суми, Конотоп та Лебедин. Робота над забезпеченням гуманітарних коридорів продовжується.
 
19 березня відбулися переговори з найбільшим дистриб‘ютором медичного обладнання та медикаментів в східній частині України, працюємо над питанням доставки усіх необхідних ліків до аптек області.
 
Продовжується робота з доставки пенсії, заробітної плати та соціальних виплат в населені пункти Сумщини.
 
Артилерійські обстріли південної частини Сум продовжуються. Всі екстрені служби міста залучені до фіксування пошкоджень, усунення небезпеки та швидкої допомоги усім можливим постраждалим. Інформація про постраждалих уточнюється.
 
Дякуємо нашим Збройним силам, які працюють по місцям скупчення ворожої техніки, відвойовують населені пункти один за одним, вулиця за вулицею, місто за містом! 
 
 В тимчасово окуповані населені пункти Краснопільскої громади сьогодні була завезена «гуманітарна допомога» від російської федерації, але українці відмовляються від участі у подібних провокаціях. 
 
Пишаємося і дякуємо нашим комунальним службам, нашим сміливим енергетикам, які під обстрілами продовжують відновлювальні роботи над лініями енергопостачання!
 
Сумська обласна військова адміністрація
Общество
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Дмитрий Живицкий
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