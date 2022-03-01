Ювенальні прокурори: через збройну агресію РФ в Україні загинуло 115 дітей 115 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Більше 140 поранено.

Більше 140 поранено. Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.

19 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ м. Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його його завалів рятувальники дістали двох дітей. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили.

Під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний.

19 березня 2022 року внаслідок обстрілу житлових будинків м. Харкова загинули чоловік та 9-річний хлопчик.

Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.