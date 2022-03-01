У Сумах наркозалежні батьки відмовились від лікування 8-місячної дитини Поліцейські нагадують про відповідальність за невиконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей.

Учора до Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря дитячої лікарні про те, що до закладу звернулися батьки 8-місячної дитини та повідомили про її погане самопочуття.

Після огляду дитини, лікарі прийняли рішення негайної госпіталізації та лікування. Проте батьки відмовились та покинули лікарню. Тож лікарі звернулись до поліції.

Правоохоронці знайшли вказаних батьків з дитиною. Як виявилось, вони наркозалежні та раніше були засудженими.

Чоловік перешкоджав додатковому огляду дитини, тож був доставлений до підрозділу поліції, а матір з дитиною було ушпиталено для надання медичної допомоги.

Поліція наголошує на необхідності належного догляду за дітьми та попереджає про настання відповідальності у разі порушення норм чинного законодавства України.