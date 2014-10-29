Де можна відновити втрачені документи

"Відтепер громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до визначеного органу ДМС, які працюють з урахуванням дотримання безпеки умов воєнного стану", – зазначили на сторінці МВС України.
Які саме документи можна оформити:
Оскільки ситуація щодо роботи територіальних органів ДМС на сьогодні є динамічною, дізнатися про графік їх роботи можливо, зателефонувавши до відповідних територіальних органів за наступними номерами:
УДМС у Вінницькій області
+380 432 673 301
УДМС у Волинській області
+380 332 284 076
ГУ ДМС у Дніпропетровській області
+380 567 203 017
ГУ ДМС в Донецькій області
+380 955 385 703
УДМС в Житомирській області
+380 987 090 601
ГУ ДМС в Закарпатській області
+380 312 640 565
УДМС В Запорізькій області
+380 681 791 111
УДМС в Івано-Франківській області
+380 342 553 112
УДМС у Кіровоградській ообласті
+380 522 321 811
ГУДМС у Львівській області
0800308877
УДМС у Миколаївській області
+380 512 374 007
ГУ ДМС в Одеській області
+380 487 053 168, +380 501 902 621
УДМС у Полтавській області
+380 532 565 145
УДМС у Рівненській області
+380 362 679 545, +380 362 634 508
УДМС у Сумській області
+380 506 377 737
УДМС в Тернопільській області
+380 352 271 389
УДМС у Хмельницькій області
+380 932 738 510
ГУДМС в Харківській області
+380 96 596 10 21
+380 677 186 843
УДМС в Черкаській області
+380 472 541 139
УДМС в Чернівецькій області
+380 372 550 461, +380 372 550 461
УДМС в Чернігівській області
+380 63 1700 213
ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області
+38 050 949 82 70;
+38 098 043 24 84;
+38 063 259 39 11
Колл-центр ДП "Документ" (інформація про роботу центрів "Паспортного сервісу")
+38 044 597 87 77.
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