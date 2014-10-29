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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Де можна відновити втрачені документи

В Україні знову запрацювала Державна міграційна служба (ДМС). Роботу відновили територіальні органи та підрозділи, що розташовані в безпечних районах.

"Відтепер громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до визначеного органу ДМС, які працюють з урахуванням дотримання безпеки умов воєнного стану", – зазначили на сторінці МВС України.

Які саме документи можна оформити:

  • ID-картку

    •  

  • - зробити закордонний паспорт або продовжити строк його дії

    •  

  • - вклеїти фото до паспорта-книжечки

    •  

  • - вклеїти фото дітей у закордонний паспорт батьків,

    •  

  • - оформити посвідку на постійне та тимчасове проживання.

Оскільки ситуація щодо роботи територіальних органів ДМС на сьогодні є динамічною, дізнатися про графік їх роботи можливо, зателефонувавши до відповідних територіальних органів за наступними номерами:

УДМС у Вінницькій області

+380 432 673 301

УДМС у Волинській області

+380 332 284 076

ГУ ДМС у Дніпропетровській області

+380 567 203 017

ГУ ДМС в Донецькій області

+380 955 385 703

УДМС в Житомирській області

+380 987 090 601

ГУ ДМС в Закарпатській області

+380 312 640 565

УДМС В Запорізькій області

+380 681 791 111

УДМС в Івано-Франківській області

+380 342 553 112

УДМС у Кіровоградській ообласті

+380 522 321 811

ГУДМС у Львівській області

0800308877

УДМС у Миколаївській області

+380 512 374 007

ГУ ДМС в Одеській області

+380 487 053 168, +380 501 902 621

УДМС у Полтавській області

+380 532 565 145

УДМС у Рівненській області

+380 362 679 545, +380 362 634 508

УДМС у Сумській області

+380 506 377 737

УДМС в Тернопільській області

+380 352 271 389

УДМС у Хмельницькій області

+380 932 738 510

ГУДМС в Харківській області

+380 96 596 10 21

+380 677 186 843

УДМС в Черкаській області

+380 472 541 139

УДМС в Чернівецькій області

+380 372 550 461, +380 372 550 461

УДМС в Чернігівській області

+380 63 1700 213

ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області

+38 050 949 82 70;

+38 098 043 24 84;

+38 063 259 39 11

Колл-центр ДП "Документ" (інформація про роботу центрів "Паспортного сервісу")

+38 044 597 87 77.

Общество Відновити документи ДП
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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