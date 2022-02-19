Як працює Сумська центральна міська лікарня КНП "Центральна міська клінічна лікарня" СМР продовжує працювати у штатному режимі, заклад забезпечений усім необхідним, лікарі продовжують консультувати пацієнтів, доступна госпіталізація.

Працюють усі стаціонарні відділення, за потреби Ви можете отримати консультацію завідуючих віддалено:

- Неврологічне відділення: Кучерявенко О. М. 050 635 55 88

- Відділення інтервеційної кардіології, реперфузної та інтенсивної терапії: Устименко Д.І. 066 267 68 22

-Ортопедично-травматологічне відділення №1: Ткаченко О. О. 066 467 07 47

-Ортопедично-травматологічне відділення №2: Барабан Ю.А. 066 306 78 53

- Отоларингологічне відділення: Кузнецов І. В.

- Урологічне відділення: Калашник В. М. 095 606 96 54

- Нейрохірургічне відділення: Колесник В.В. 095 678 88 05

- Пульмонологічне відділення: Гайворонська О. Г. 050 838 78 26

- Кардіологічне відділення з ліжками для реабілітації: Легарева С. О. 099 487 00 29

- Хірургічне відділення: Курочкин О.В. 095 734 14 07

- Гінекологічне відділення: Гладенко С. Є. 097 341 06 79

- Відділення реабілітації: Бражник Л.Е. 050 307 87 52

Фахівці вузьких спеціальностей продовжують амбулаторний прийом у Поліклінічному відділенні № 1 (з 8.00 до 14. 00 ПН – ПТ ). Приймають лікарі:

- Хірург 050 524 01 47

- Отоларинголог (ЛОР) 098 93 26 588, 050 94 64 760

- Окуліст 050 19 01 276

- Невропатолог 050 27 88 606

- Уролог 095 30 77 061

- Дерматолог 066 213 05 78

- Інфекціоніст 050 307 18 23

- Психотерапевт 066 708 31 32

- Пульмонолог 050 838 78 26 ( з 13.00 до 15.00 )

Ви можете прийти на прийом особисто, з електронним направленням, чи без, або звернутися до лікарів за вказаними телефонами, зокрема через додаток Viber. Допомога надається всім!

Працюють процедурний кабінет та кабінет функціональної діагностики (ЕКГ).

Цілодобово продовжує роботу Амбулаторне ортопедично-травматологічне відділення!

Враховуючи, що не кожен може потрапити особисто на прийом, надаємо контактні номери лікарів відділення, з якими Ви можете зв’язатися для консультації:

Володимир Сухоставець завідувач відділення - 095 32 80 125

Спаський Р.С. - лікар ортопед-травматолог +380 (66) 621 07 86

Козирь О.О. - лікар ортопед-травматолог 0 (95) 919 33 81

Котенко Р.І. - лікар ортопед-травматолог 0 (50) 974 33 14

Євтушенко Г.Ф. - лікар ортопед- травматолог +380 (66) 061 01 45

Бахтін В.О. - лікар ортопед-травматолог +380 (96) 424 30 75

Олександр Бугайов - лікар ортопед-травматолог 0 (66) 891 28 44

Михайлік О.М. - лікар ортопед-травматолог +380 (95) 191 31 97

Бабкін Б.М. - лікар ортопед-травматолог. 0 (66) 557 27 88

У лікарні працює кол-центр: (0542) 701-300.

Просимо відповідально ставитися до своєї безпеки, зважено оцінювати необхідність особистого прийому та ризиків пересування містом. Якщо немає гострої необхідності, краще спочатку проконсультуйтеся телефоном.

Сумська міська рада