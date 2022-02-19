Сумські комунальники усувають пориви, але є й нові КП "Міськводоканал" повідомляє про усунення поривів.

14 березня о 14:00 усунуто порив по вулиці Айвазовського, 1. О 14:50 усунуто порив по вулиці Засумська,12. О 15:05 ліквідовано порив водомережі по вулиці Івана Сірка, 23.

Через порив водопроводу Д=150 мм по вулиці Басівська, 79 припинено подачу води до будинків по вулиці Басівська (парний бік від №32 до №90 та непарний від №35 до №105 ). Аварійні роботи орієнтовно будуть завершені 15 березня.

Через порив у підвальному приміщенні будинку 39/2 по проспекту Михайла Лушпи відсутнє холодне водопостачання у житлових будинках №39, 39/1, 39/2 по проспекту Михайла Лушпи. Роботи виконує ЖЕК.