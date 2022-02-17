Рятувальники ліквідовували наслідки ворожого авіаудару по м. Охтирка 7 березня ворожа авіація нанесла удар по житловому сектору м. Охтирка.

О 23:07 на місце події залучалися рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини для гасіння пожежі будівель, які загорілися внаслідок ворожого авіаудару та проведення аварійно-рятувальних робіт по вул. Полтавській та Київській.

Було врятовано, у тому числі з-під завалів, 6 людей, яких передано медпрацівникам. Рятувальники приборкували загоряння пошкодженого газорозподільчого пункту по вул. Київській, доки аварійна газова служба не перекрила подачу газу.