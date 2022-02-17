Сумські поліцейські документують наслідки авіаударів по житловому сектору Вчора близько 23:00 години російські окупанти бомбардували місто Суми. Під ракетні обстріли потрапили житлові будинки на вулицях Роменська та Спартака.

На місці події працюють поліцейські, які документують факти обстрілів мирного населення, проводять огляди місць подій та фіксують руйнування та збитки, встановлюють кількість поранених, потерпілих та загиблих.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Нападник відповість за усі вчинені злочини проти українського народу по всій суворості закону! Ми не залишимо їх вчинки без покарання.