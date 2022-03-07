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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:04293

Як працюють магазини мережі АТБ під час військової агресії

Усі магазини найбільшої національної мережі АТБ працюють у посиленому режимі за винятком локацій, де точаться активні бойові дії та у тимчасово окупованих населених пунктах.

Про це повідомила прес-служба корпорації АТБ.

«В умовах військової агресії УСІ МАГАЗИНИ торговельної мережі АТБ ПРАЦЮЮТЬ у посиленому режимі. Графік їх роботи корегується у відповідності до регіону та місця розташування, а також з урахуванням загострення бойових дій», — повідомила компанія.

За офіційними даними мережі, деякі магазини тимчасово закриваються у містах, де проходять бойові дії — у Києві, Харкові, Сумах та Чернігові. Тимчасово зачинені магазини, які заходяться в окупованих містах — Мелітополь, Бердянськ, а також у містах, які заблоковані агресором. Такі заходи компанія впровадила для безпеки своїх співробітників та відвідувачів магазинів АТБ. При стабілізації ситуації магазини знову відновлюють свою роботу.

Повний перелік тимчасово непрацюючих магазинів можна знайти на офіційному сайті АТБ за цим посиланням. Актуальна інформація щодо працюючих і тимчасово закритих магазинів мережі АТБ оновлюється щогодини, її також можна отримати в чат-ботах компанії у месенджерах Viber та Telegram.

«Компанія проводить щогодинний моніторинг ситуації по всіх регіонах присутності. Також впроваджуються всі необхідні заходи для забезпечення магазинів торговельної мережі АТБ продуктами харчування та товарами першої необхідності у максимальному обсязі», — запевнили у прес-службі корпорації АТБ.

Основні зусилля корпорації АТБ спрямовані на виконання своєї головної місії — забезпечення населення продуктами харчування і товарами першої необхідності. В умовах ускладненої логістики через бойові дії та руйнування дорожньої інфраструктури, АТБ створила мережу опорних магазинів, де представлений найбільш широкий асортимент товарів.

Підвальні приміщення працюючих магазинів АТБ відкриті для українців в якості сховищ від бомбардувань та авіанальотів.

З початку війни АТБ спрямувала на гуманітарні потреби понад 130 млн грн.

Экономика
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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