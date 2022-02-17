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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:11790

У Сумах унаслідок авіаудару загинули 19 цивільних та 2 дітей - розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року близко 22.35 год здійснили авіаудар по житловому сектру вул. Романська та вул. Спартака м. Суми. У результаті бомбардування повністю знищено будинок №27 вул. Роменська, частково зруйновано буд. 29, 29/1, 33 вул. Роменська, буд. №18,16,14,10,8,6,4,2,9,7,5,3,1/1 вул. Спартака. Попередньо в ході проведення огляду за місцем авіаудару станом на 7 ранку виявлено трупи 21 осіб, серед яких 2 дитини. Кількість постраждалих встановлюється.

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Право Авіаудар Роменська
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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