У Сумах унаслідок авіаудару загинули 19 цивільних та 2 дітей - розпочато досудове розслідування

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року близко 22.35 год здійснили авіаудар по житловому сектру вул. Романська та вул. Спартака м. Суми. У результаті бомбардування повністю знищено будинок №27 вул. Роменська, частково зруйновано буд. 29, 29/1, 33 вул. Роменська, буд. №18,16,14,10,8,6,4,2,9,7,5,3,1/1 вул. Спартака. Попередньо в ході проведення огляду за місцем авіаудару станом на 7 ранку виявлено трупи 21 осіб, серед яких 2 дитини. Кількість постраждалих встановлюється.
Вчора близько 23:00 години російські окупанти бомбардували місто Суми. Під ракетні обстріли потрапили житлові будинки на вулицях Роменська та Спартака....