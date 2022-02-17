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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:59397

Зелений коридор для евакуації 8 березня 2022 з Сум

Про це розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми.
Цей факт офіційно погоджено Міністерством оборони РФ у листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Маршрут для евакуації людей: Суми − Голубівка − Лохвиця− Лубни − Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.❗️

Роботу над організацією виїзду людей проводимо спільно з народними депутатами Михайлом Ананченко, Тетяною Скрипкою та Сумською міськрадою.
Об'єднуємо усі сили і максимально організовуємо транспорт, також прохання користуватися, за можливості, власним, допомагати своїм близьким.

Також йдеться про доставку гуманітарним коридором до м. Суми відповідних гуманітарних вантажів. Зокрема, продуктів харчування та вкрай необхідних ліків.

Українська сторона повністю готова забезпечити увесь шлях за погодженим маршрутом. Ми проінформували про нашу готовність як Червоний Хрест, так і російську сторону.

Домовлено про початок режиму тиші за маршрутом о 9.00 за Київським часом. Ми оголошуємо про початок режиму тиші.
Часові рамки гуманітарного коридору − з 9.00 до 21.00.
По всьому маршруту мають бути прибрані будь-які перепони для руху відповідних колон, як з людьми, що виїжджають з Сум, так і з гуманітарними вантажами, які доставляються у Суми.

Колона з гуманітарними вантажами рухатиметься до м. Суми за маршрутом Лохвиця − Андріяшівка − Ромни − Недригайлів − Суми.

Реальне припинення вогню для маршруту за даним коридором стане основою для оповіщення населення про можливість евакуації.

Домовлено, що о 10.00 ранку перша колона має розпочати рух з м. Суми. Також у слід за колоною рухатиметься цивільне населення на власному автотранспорті.

Так само ми надсилали російській стороні та Червоному Хресту розроблені маршрути для гуманітарних коридорів − Волноваха − Запоріжжя, Маріуполь − Запоріжжя, Київ та Київська область − у напрямку західної України, Харків та Харківська область − у напрямку західної України.

Закликаємо Росію невідкладно погодити вказані маршрути, про що повідомити Міжнародний Комітет Червоного Хреста і забезпечити сталий режим припинення вогню за цими маршрутами.

Общество Евакуаці Зелений коридор
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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