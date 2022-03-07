У Сумах в бою загинуло 4 захисників України

Гаряча і складна доба для усього району і міста. Вдень наші бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Четверо молодих хлопців загинули...
Вічна пам'ять. Герої не вмирають!
Після 23 години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби.
Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди.
Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях.
Серед постраждалих - діти. Попередньо загинули 9 мирних жителів, у тому числі 2 дитини.
Про яку війну і які правила загалом може іти мова, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення?!
Гинуть діти.