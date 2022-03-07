У Сумах в бою загинуло 4 захисників України Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Гаряча і складна доба для усього району і міста. Вдень наші бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Четверо молодих хлопців загинули...

Вічна пам'ять. Герої не вмирають!

Після 23 години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби.

Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди.

Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях.

Серед постраждалих - діти. Попередньо загинули 9 мирних жителів, у тому числі 2 дитини.

Про яку війну і які правила загалом може іти мова, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення?!

Гинуть діти.