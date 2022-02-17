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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:33690

На Буковині хочуть перейменувати вулицю на честь мера Охтирки

Вулиці міст та населених пунктів уже відтепер можна починати перейменовувати на честь українських героїв, які мужньо боронять Україну від росії.

Про це у своєму нинішньому відеозверненні сказав очільник Чернівецької військової обласної адміністрації Сергій Осачук, пише molbuk.ua.

Зокрема, Осачук згадав про міського голову міста Охтирка на Сумщині Павла Кузьменка. Місто героїчно борониться від російських окупантів, стримуючи таким чином наступ росії.

"Я сьогодні хочу особливо згадати міського голова міста Охтирка – Павла Кузьменка. Він зі зброєю в руках дає відсіч ворогам, які хочуть захопити його місто, і тричі виганяв звідти ворога. Він управляє міським господарством і максимально сприяє тому, щоби люди мали можливість вижити під обстрілами окупантів. При цьому він – професійний лікар, який до обрання на посаду міського голови Охтирки був хірургом і тому після боїв з окупантами він ввечері особисто ще оперує поранених, травмованих на цій війні".

Осачук закликав назвати вулиці в області на честь українських героїв, які боронять Охтирку.

"Вважаю, що ми повинні знати про всі героїчні вчинки українців. Тут, у Чернівецькій області, ми підтримуємо наших героїв і повинні, гадаю, вже сьогодні планувати та перейменовувати вулиці наших міст на вулиці імені Героїв Охтирки. Називати їхніми іменами для того, щоби пам’ятати, кому ми завдячуємо миром та свободою в Україні", - переконаний Сергій Осачук.

Общество
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Цитата

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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