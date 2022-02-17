Під Сумами росіяни билися з росіянами У Сумській області російській військові билися зі своїми підрозділами, повідомив в ефірі Радіо НВ голова військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Дуже тривожно, що є великі переміщення російської техніки по території області. Особливо — в напрямку Сум. Якщо раніше вони йшли повз Суми в бік Києва, то зараз вони розвернулися і великі колони йдуть з боку Конотопу, Ромнів, Краснопілля на Суми. Але ми бачимо, що у багатьох [ворожих] підрозділах немає між собою зв’язку. [Після 18:00 6 березня] був бій росіян з росіянами, вони гатили самі по собі. Ми розуміємо, що у них всі підрозділи розрізнені і вони самі не розуміють, що вони роблять», — зазначив Живицький.

Також під Сумами було підбито танк противника, що зупинило колону техніки РФ, яка налічувала понад 300 одиниць; зараз вони перегруповуються, розповів голова ОВА.

Гуманітарна ситуація в області залишається напруженою, продовжив Живицький, але вперше від початку війни сумчани провели минулу ніч вдома без сигналів тривоги.

«Вони чітко б’ють по об'єктам забезпечення життєдіяльності мирних громадян. Учора авіабомбою було знищено продуктову базу, склади з будівельними матеріалами. Вони чітко знають об'єкти, які забезпечують людей харчуванням, електроенергією, теплом. <...> Залишається єдиним населеним пунктом під контролем росіян місто Тростянець. Там проблеми з харчуванням, зв’язком, медикаментами. Швидку допомогу випускають лише до дітей та до вагітних. <...> На вулиці неможливо вийти з мобільним телефоном — відразу відкривають прицільний вогонь по мирним мешканцям», — додав голова ОВА.