Військовим тероборони в Охтирці передали гуманітарний вантаж з Польщі Ліки для бійців тероборони в Охтирку передали з Любліна та Вроцлава. До збору коштів долучилися українці, які живуть у Польщі.

Як розповіла Суспільному директорка Сумського фахового коледжу економіки і торгівлі Тетяна Гончаренко, її син, який з 2013 року мешкає у Вроцлаві разом з дружиною і друзями організували благодійний збір коштів на підтримку українців, які постраждали від агресії Росії.

Військовим тероборони в Охтирці передали гуманітарний вантаж з ПольщіФото Тетяни Гончаренко

"Зібрали суму, питали куди відправити. На Суми можливості не було, бо під’їзди заблоковані. Через знайомих змогли зв’язатись з тероборонівцями з Охтирки, які склали список першочергових потреб. Для них надважливими є кровоспинні ліки та джгути", - розповіла Тетяна Гончаренко.

Військовим тероборони в Охтирці передали гуманітарний вантаж з ПольщіФото Тетяни Гончаренко

Також допомогу українцям зібрали у польському Любліні. Частина зібраного вантажу також призначалася для Охтирки. Там координацією роботи займався голова фонду розвитку Південно-Східної Європи Кшиштов Лонтка. Допомогу Зібрану у Вроцлаві передали до Любліна, потім вантаж переправили до Рівного.