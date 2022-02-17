Російські олігархи публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, який функціонує при РНБО.
«Наразі вже шість олігархів із загальним капіталом 90 млрд. дол. публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на 40 млрд дол», - йдеться у повідомленні.
До них відносяться: власник Новатек Леонід Міхельсон, засновник Русала Олег Дерипаска, власник Лукойл Вагіт Алекперов, а також голова Альфа Груп Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.
Більше того, відомий банкір Олег Тіньков публічно засудив російську агресію проти України: «Це немислимо та неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну».
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