Рашисти задумали визволяти іноземних студентів з Сум Російська пропаганда готує чергову провокацію, у якій можуть постраждати студенти Сумського державного університету.

Один з російських рупорів пропаганди уже злив інформацію про штурм університету рускіми "визволітєлямі". Будьте пильні.

Усі іноземні студенти в Сумах наразі знаходяться в безпеці, мають все необхідне, до них прикріплені координатори, які володіють іноземними мовами і можуть оперативно організовувати життєдіяльність студентів.