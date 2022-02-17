Рашисти задумали визволяти іноземних студентів з Сум

Один з російських рупорів пропаганди уже злив інформацію про штурм університету рускіми "визволітєлямі". Будьте пильні.
Усі іноземні студенти в Сумах наразі знаходяться в безпеці, мають все необхідне, до них прикріплені координатори, які володіють іноземними мовами і можуть оперативно організовувати життєдіяльність студентів.
В оточенні президента РФ Володимира Путіна почалися розбіжності. Санкції проти Росії, які застосував Захід, сильно вдарили по гаманцю відомих олігархів....
Коли ворогу не вдається захопити бажане, він починає воювати фейками....
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438...
Поліція закликає всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок....
Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький звернувся до жителів області....