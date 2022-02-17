Це теж зброя, але її можна легко зупинити: просто припиніть поширювати неперевірену інформацію!
Що нового/старого вигадали російські окупанти, щоб дезорієнтувати українців?
- Очікуємо вкиди про діяльність «секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Нібито її ув’язнені, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео з тюрми. А от роль «ув’язнених» для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців.
Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших вояк з полону – ми ділимося ними щодня і в дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги!
- У соцмережах вороги створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. А на них – нібито наші посадовці чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.
На всяк випадок нагадуємо, що мер Куп'янська, який хотів «здати» місто російським загарбникам отримав підозру від СБУ у той же день.
- Ворог ретранслює росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Вмикати й слухати цю пропаганду не варто - шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з «правилами для звільнених територій України», котрі поширюють на окупованих територіях.
Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам! Вони регулярно повідомляють оперативну інформацію про перебіг війни, втрати ворога, результати бомбардувань українських міст і шалений спротив наших захисників.
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